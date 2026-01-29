Habrá Corte de Agua en Nuevo Laredo por 20 Horas: Lista de Colonias Sin Servicio este Viernes

La Comapa de Nuevo Laredo informó que este viernes 30 de enero de 2026, a partir de las 08:00 horas, continuará el Programa de Mantenimiento de Invierno 2026, con la ejecución del segundo trabajo programado, el cual contempla el paro de la Planta Suroriente.

De acuerdo con lo señalado, las labores se llevarán a cabo en la Planta Suroriente, así como en el Tanque ISSSTE y la Cisterna Concordia, con un tiempo estimado de ejecución de 20 horas. Los trabajos incluyen mantenimiento general a subestaciones eléctricas y tableros, limpieza del cárcamo de captación, reparación de bases, canal de aguas claras, tuberías de drenaje, además del cambio de válvulas y reparaciones en líneas de retorno y alimentación hacia motores.

La autoridad explicó que estas acciones tienen como objetivo reducir fallas durante la temporada de altos consumos, prevenir anomalías en la operación del sistema eléctrico y mejorar las condiciones de eficiencia en la infraestructura que permite el proceso de potabilización, evitando pérdidas y garantizando un mejor funcionamiento del sistema.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

