Hallan un Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Canal de la Cortadura en Tampico
N+
El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en las aguas del canal de la Cortadura
COMPARTE:
El cuerpo de un hombre en avanzada descomposición fue localizado en las aguas del canal de la cortadura, a la altura de las oficinas de Turismo Tampico. De acuerdo con la información, fue el personal administrativo quien realizó el llamado al número de emergencias 911, tras percatarse de la presencia de fétidos olores, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.
Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026
Autoridades Acordonaron la Zona del Hallazgo en Canal de la Cortadura
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de la Fiscalía, así como efectivos de la Guardia Estatal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.
Posteriormente, personal de Servicios Funerarios llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, con el fin de determinar las causas del deceso y avanzar en las investigaciones; hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado.
Historias Recomendadas: