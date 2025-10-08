Detienen a Hombre en Tamaulipas por Robar Veladoras para su Altar de Muertos

En un insólito incidente que mezcla el espíritu del Día de Muertos con la delincuencia, un sujeto terminó detenido luego de que intentara "armar" su altar con artículos robados.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue sorprendido en pleno acto por comerciantes del mercado municipal de Tampico mientras sustraía flores y veladoras de un local.

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

Albañil Muere Electrocutado Mientras Trabajaba en Techo de Vivienda en Reynosa

Hombre Intenta Armar Altar de Muertos con Artículos Robados

La situación se agravó dado que, al momento de la detención, el hombre se encontraba en completo estado de ebriedad. Los locatarios actuaron de forma coordinada, logrando asegurar al sujeto antes de que pudiera escapar.

Posteriormente, fue entregado a elementos de la Policía Estatal para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Historias Recomendadas: