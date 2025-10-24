Inicio Tamaulipas Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa

Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa

Autoridades y cuerpos de emergencia atienden un incendio registrado en una maquiladora ubicada en la colonia Parque Industrial Colonial de Reynosa.

Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa

Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa. Foto: N+

Autoridades atienden el reporte de un incendio en una maquiladora ubicada sobre la calle Montebello, a la altura de Chapultepec, en la colonia Parque Colonial de #Reynosa.

Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar para controlar la situación.
Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y extremar precauciones mientras se realizan las labores correspondientes.

Incendio en Maquiladora del Parque Industrial de Reynosa. Foto: N+

Noticia en Desarrollo. 

