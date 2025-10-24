Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa

Autoridades atienden el reporte de un incendio en una maquiladora ubicada sobre la calle Montebello, a la altura de Chapultepec, en la colonia Parque Colonial de #Reynosa.

Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar para controlar la situación.

Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y extremar precauciones mientras se realizan las labores correspondientes.

Incendio en Maquiladora del Parque Industrial de Reynosa. Foto: N+

🟡 l #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de incendio de maquiladora en calle Montebello por Chapultepec en la colonia Parque Colonial de #Reynosa.



— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 24, 2025

Noticia en Desarrollo.

