Reportan Incendio en Maquiladora del Parque Industrial Colonial en Reynosa
N+ Tamaulipas
Autoridades y cuerpos de emergencia atienden un incendio registrado en una maquiladora ubicada en la colonia Parque Industrial Colonial de Reynosa.
Autoridades atienden el reporte de un incendio en una maquiladora ubicada sobre la calle Montebello, a la altura de Chapultepec, en la colonia Parque Colonial de #Reynosa.
Elementos de emergencia ya se encuentran en el lugar para controlar la situación.
Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y extremar precauciones mientras se realizan las labores correspondientes.
🟡 l #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 24, 2025
Autoridades atienden reporte de incendio de maquiladora en calle Montebello por Chapultepec en la colonia Parque Colonial de #Reynosa.
Se recomienda precaución. pic.twitter.com/RPfk4fSQm2
Noticia en Desarrollo.
