Incendio en Subestación de la CFE Dejó Sin Luz a Colonias de Nuevo Laredo

Un incendio registrado en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el sector Paseo Loma Real, provocó interrupciones en el suministro de energía eléctrica en diferentes sectores de la colonia Infonavit Fundadores de Nuevo Laredo.

El siniestro, que ocurrió durante la jornada del domingo 26 de octubre de 2025, también afectó de manera directa la operación de la planta sur de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), lo que derivó en la suspensión temporal del servicio de agua en la zona.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en Nuevo Laredo Acudieron a Sofocar las Llamas

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas antes de que el fuego se extendiera, evitando así daños mayores.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que personal especializado de la CFE inició las labores de inspección y reparación para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad.

