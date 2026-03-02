250 Hectáreas afectadas por Incendio Forestal en Sierra de Miquihuana, Tamaulipas

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, indicó que continúa el incendio forestal en el municipio de Miquihuana. Dijo que hasta el momento se han consumido alrededor de 250 hectáreas de matorral bajo y sotol.

El funcionario señaló que se lleva un 50% de liquidación y que se investiga la causa del incendio.

Protección Civil Tamaulipas No Descarta Nuevos Incendios Forestales

Luis Gerardo González indicó que el incendio de Miquihuana es el único activo; sin embargo, reconoció que el panorama no es favorable y que se podrían seguir registrando más incendios forestales.

