Incendio en Maquiladora de Matamoros Moviliza a Autoridades; Empleados ya Fueron Evacuados
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Se registra un incendio en una maquiladora de Matamoros, lo que provocó la evacuación inmediata de trabajadores y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.
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Se registra un incendio en la empresa Cypress Industries México, lo que ha provocado la evacuación inmediata de trabajadores tras detectarse fuego al interior de la planta. Al sitio ya arribaron elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Verde y rescatistas voluntarios, quienes trabajan para controlar la situación.
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De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado en una caldera dentro de las instalaciones. Hasta el momento no se reporta algún trabajador lesionado y fueron evacuados sin inconveniente.
Información en desarrollo.
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