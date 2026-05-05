Incendio en Maquiladora de Matamoros Moviliza a Autoridades; Empleados ya Fueron Evacuados

Se registra un incendio en la empresa Cypress Industries México, lo que ha provocado la evacuación inmediata de trabajadores tras detectarse fuego al interior de la planta. Al sitio ya arribaron elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Verde y rescatistas voluntarios, quienes trabajan para controlar la situación.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado en una caldera dentro de las instalaciones. Hasta el momento no se reporta algún trabajador lesionado y fueron evacuados sin inconveniente.

Incendio de Maquiladora en Matamoros Moviliza a Cuerpos de Emergencia. Foto: N+

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