Piden Ayuda para Localizar a José Manuel, Hombre Desaparecido en Reynosa

Miembros del colectivo de búsqueda de personas 'Lazos Unidos por Encontrarlos' solicitaron el apoyo de la población de Reynosa para localizar a un hombre reportado como desaparecido.

Se trata de José Manuel Sánchez Longoria, de 45 años, quien fue visto por última vez el sábado 27 de septiembre de 2025.

Este lunes 29 de septiembre, integrantes del colectivo, junto con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y familiares, iniciaron la búsqueda inmediata del hombre.

Como parte de estas primeras acciones, se realizaron recorridos en el fraccionamiento Caracoles, donde se encuentra su domicilio.

La familia pidió a la ciudadanía colaborar para dar con su paradero. José Manuel fue visto por última vez vistiendo un short verde, una playera gris deslavada y sandalias.

