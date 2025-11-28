Arranca el Operativo Héroes Paisanos 2025 en Frontera Norte de Tamaulipas

Este viernes 28 de noviembre de 2025 inició formalmente el Operativo Héroes Paisano en el Puente Nuevo Internacional de Matamoros, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el despliegue estuvieron presentes dependencias municipales y estatales, así como corporaciones federales de seguridad, entre ellas la Secretaría de Marina, la Sedena y la Guardia Estatal, quienes coordinarán acciones para brindar orientación, protección y atención a los connacionales que ingresan al país durante la temporada decembrina.

Arranca el Programa Héroes Paisanos 2025 en Frontera de Tamaulipas. Foto: N+

