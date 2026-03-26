Inicia la Temporada 2026 de Anidación de la Tortuga Lora en Costas de Tamaulipas

La primera anidación de tortuga lora de la temporada 2026 fue registrada en la playa de Tepehuajes, en Soto La Marina, Tamaulipas, lo que marca oficialmente el inicio del periodo reproductivo de esta especie en la entidad.

Personal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas confirmó el hallazgo del nido durante los recorridos de vigilancia que se realizan en la zona costera como parte del programa de conservación y protección de la especie.

Presencia de Tortuga Lora en Costas de Tamaulipas. Foto: N+

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Restricción Camionetas 4x4 en Playa La Pesca y Tepehuajes

En ese sentido, la alcaldesa de Soto La Marina, Glynnis Jiménez, indicó que habrá una restricción para quienes conducen vehículos 4x4, ya que el objetivo es evitar que las tortugas se vean afectadas tanto en playa La Pesca como en Tepehuajes.

“Ya están llegando; también es una parte que les pedimos a todas las personas que van a estar en 4x4 en la playa, que tengan cuidado, que cuiden esa parte tan importante de nuestra playa, y obviamente vamos a hacer lo conducente con SEDUMA, trabajando siempre por el bienestar de la tortuga lora. Va a estar la restricción que se manejó el año pasado, para evitar accidentes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde; solo se les va a hacer la observación de que no estén a la orilla de la playa”. Glynnis Jiménez, alcaldesa de Soto La Marina.

Inicia la Temporada de la Tortuga Lora en Playa La Pesca de Tamaulipas

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