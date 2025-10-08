Se Inunda Mercado Municipal de Tampico; Así Se Ve

El Mercado Municipal de Tampico se inundó debido a las intensas lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025.

El área gastronómica de la planta baja fue la de mayor afectación, el agua ingresó hasta la cocina y los comerciantes tuvieron que suspender actividades.

Las fuertes lluvias podrían dejar un acumulado de 80 a 150 milímetros en la región durante los próximos tres días, informó el director de Protección Civil Regional, Rafael Chirinos.

La autoridad informó que se van a registrar encharcamientos en diferentes puntos de la zona, principalmente en zonas bajas.

Debido a una fuerte tormenta eléctrica que sacude los municipios de Tampico y Ciudad Madero este miércoles 8 de octubre de 2025, se han reportado fallas en el suministro eléctrico en diversas colonias de la zona sur.

Las lluvias que se han registrado durante las últimas horas, han dejado acumulados considerables, sobre todo en Tampico, donde avenidas se observaban corrientes de agua.

Colonias como Del Golfo, Puertas Coloradas y Jardines de Champayán reportan intermitencias en la energía eléctrica, incluso la zona centro de la ciudad indican estos hechos.

Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que se esperan acumulados de agua mayor.

