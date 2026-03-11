Joven Denuncia Presunto Acoso en Laguna del Carpintero; Hombre Habría Salido sin Ropa

A través de redes sociales, una joven identificada como “Yayis” denunció un presunto caso de acoso ocurrido la tarde del jueves 5 de marzo de 2026 mientras realizaba ejercicio en los alrededores de la Laguna del Carpintero, en Tampico.

De acuerdo con su testimonio, cerca de las 19:30 horas, al pasar por una zona con matorrales sobre el bulevar Fidel Velázquez, fue interceptada por un hombre que salió de entre la maleza completamente desnudo.

Otras Mujeres Denuncian Casos Similares de Acoso en Laguna del Carpintero

Ante esta denuncia, se espera que las autoridades de Tampico tomen cartas en el asunto, refuercen la vigilancia en la zona y atiendan la problemática para evitar que se sigan registrando este tipo de situaciones.

Tras hacerse pública la denuncia, diversas usuarias comenzaron a comentar experiencias similares, señalando que también han sido víctimas del mismo individuo en ese sector.

