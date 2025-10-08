Lluvias Intensas Provocan Inundaciones y Corrientes en Zona Sur de Tamaulipas

Las intensas lluvias registradas este miércoles 8 de octubre de 2025 provocaron afectaciones en distintos puntos de Tampico, donde varias vialidades quedaron cubiertas por encharcamientos.

Una de las zonas más afectadas es la Avenida Miguel Hidalgo, donde automovilistas enfrentaron complicaciones para circular debido a la acumulación de agua que se extendió por varios tramos de la vía.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Miércoles 8 de Octubre de 2025

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

En la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Primavera, la salida de agua de un canal generó una fuerte corriente que arrastró basura y contenedores, además de provocar inundaciones sobre la vialidad.

La falta de visibilidad y el nivel del agua complicaron la circulación vehicular; algunos conductores no lograron detectar alcantarillas abiertas, lo que provocó que varios vehículos quedaran atorados en la zona.

Dirección de Protección Civil Tampico Emite Aviso por Lluvias

Por su parte, la Dirección de Protección Civil Tampico emitió un aviso por mal clima vigente para este miércoles 8 de octubre de 2025. Se espera que la lluvia continúe en el transcurso del día y no descarte la formación de tormentas eléctricas aisladas.

Historias Recomendadas: