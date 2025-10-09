Autoridades Habilitan Albergues en Tampico por Inundaciones

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio de Tampico, el gobierno municipal habilitó tres albergues.

A través de un comunicado oficial, informan que la Delegación Norte, el Centro de Bienestar en el sector Moscú, así como el Auditorio Municipal, recibirán a personas que requieran de techo y alimentos.

Ante las lluvias registradas en la ciudad y los encharcamientos en diversos sectores, el Gobierno Municipal de Tampico, a través de la Dirección de Protección Civil, informa que se han habilitado tres refugios temporales para brindar resguardo a las familias que lo requieran.

Cualquier situación de emergencia, piden marcar al 9-1-1.

Guardia Estatal Activa Plan Tamaulipas por Lluvias en Zona Conurbada

Ante las intensas lluvias que provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la Zona Sur de Tamaulipas, la Guardia Estatal implementó el Plan Tamaulipas con el propósito de auxiliar a la ciudadanía afectada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, recorrieron los sectores con mayor afectación, entre ellos la Avenida Álvaro Obregón y las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional del municipio de Ciudad Madero, donde el nivel del agua alcanzó alturas considerables.

El despliegue operativo cuenta con el apoyo de efectivos de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, quienes trabajan de manera conjunta con Protección Civil y autoridades municipales para salvaguardar la integridad de los habitantes, apoyar en el retiro de vehículos varados y facilitar el traslado de personas en riesgo.

