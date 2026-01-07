Madre Denuncia la Presunta Sustracción de su Hija por Parte del Papá en Tampico

Una situación fue denunciada en el municipio de Tampico, Tamaulipas, luego de que una menor de aproximadamente dos años de edad fuera presuntamente sustraída de su domicilio, ubicado en la colonia Petrolera.

De acuerdo con la información difundida por la madre de la menor a través de redes sociales, existe un video de vigilancia en el que se observa a un hombre intentando ingresar de manera forzada por una ventana a la vivienda. La madre señaló que dicha acción no fue autorizada y que ocurrió con la aparente intención de acercarse a la menor.

Video que Circula en Redes Aparece el Padre de la Menor

Es importante precisar que el video que circula en redes sociales no corresponde al día exacto en que la menor fue sustraída. Según lo relatado por la familia, este intento de ingreso habría ocurrido días antes, presuntamente el pasado domingo, es decir, hace aproximadamente tres días.

La madre de familia indicó que el hombre que aparece en las imágenes sería el padre de la menor, quien presuntamente habría llevado a la niña a otro domicilio. Ante esta situación, la familia ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades para iniciar el proceso legal y lograr la localización de la menor, con el objetivo de garantizar su integridad y bienestar.

El caso se mantiene bajo seguimiento y ha sido expuesto públicamente para solicitar apoyo en su difusión, mientras se espera que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades conforme a la ley.

