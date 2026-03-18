Médica Pasante del IMSS #15 de Reynosa Denuncia Presunto Acoso Laboral de Coordinador

Contrario a lo que muchos piensan sobre el ambiente laboral del área médica conformado por profesionales con ética y valores, los hospitales, al menos del Instituto Mexicano del Seguro Social de Reynosa, se encuentran constituidos en gran parte por personal opuesto a su vocación, lamentó Fátima Treviño, médico pasante en dicha institución, después de dar a conocer los presuntos abusos sufridos por parte de un coordinador hace poco más de un año en el Hospital número 15 de esa ciudad.

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A ocho meses de haber interpuesto las denuncias ante las diferentes áreas y no ver respuesta por parte de las autoridades de seguridad, ni médicas, Fátima expresó verse desesperada, por lo que decidió dar a conocer su caso públicamente, tomando como ejemplo la valentía de su colega Estefania, médica residente del Hospital IMSS 270 de la misma ciudad, quien recientemente denunció haber sufrido acoso laboral, sexual e incluso amenazas de muerte el pasado enero.

Médica Pasante del IMSS #15 en Reynosa Denuncia Presunto Acoso Laboral y Agresiones Físicas

Autoridades Atienden Caso de Presunto Acoso en IMSS #15 de Reynosa

Tras dar a conocer su caso públicamente, el caso de Fátima ya ha sido atendido por parte de las autoridades, señaló la afectada, quien refirió que el acoso laboral e incluso sexual es un secreto a voces entre los pasillos de esta institución, mayormente hacia las mujeres, por lo que llamó al gremio a levantar la voz y no dejarse intimidar, así como a las autoridades, a demostrar que se puede hacer justicia.

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