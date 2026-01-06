Anuncian Mega Corte de Agua por 20 Horas en Nuevo Laredo Este Viernes 9 de Enero de 2026

La Comapa Nuevo Laredo informó que el viernes 9 de enero de 2026, a partir de las 08:00 horas, dará inicio el Programa de Mantenimiento de Invierno 2026, con la ejecución del primer trabajo programado que contempla el paro de la Planta Centro.

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

De acuerdo con la información oficial, los sitios de intervención serán la Planta Centro y la Cisterna Mendoza, donde se realizarán labores técnicas con un tiempo estimado de ejecución de 20 horas.

Comapa Nuevo Laredo Suspenderá Servicio de Agua Potable por 20 Horas

El alcance de los trabajos incluye la sustitución de transformadores eléctricos, así como mantenimiento general y verificación del estatus de operación en subestaciones y arrancadores, acciones enfocadas en el sistema eléctrico interno de las instalaciones.

Las autoridades precisaron que estas actividades tienen como objetivo reducir la probabilidad de fallas en el sistema eléctrico interno de plantas, tanques y cisternas durante la temporada de alta demanda, con el fin de fortalecer la confiabilidad operativa.

Asimismo, se aclaró que los trabajos corresponden exclusivamente al sistema eléctrico interno, por lo que no están relacionados con fallas de origen externo. Finalmente, se agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las labores programadas.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

Historias Recomendadas: