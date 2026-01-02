Microbús Atropella a Mujer en Ciudad Madero y Muere; su Hijo Quedó Lesionado

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada, mientras que un menor resultó con lesiones y fue trasladado a un hospital abordo de una ambulancia.

Noticia Relacionada: Finaliza el Decreto de Regularización Autos 'Chocolate' en Tamaulipas

Este hecho se registró sobre avenida Tamaulipas esquina calle Álvaro Obregón, en el municipio de Ciudad Madero.

Microbús fue el Causante del Accidente en Ciudad Madero

La mujer y su hijo, fueron atropellados por un autobús de la ruta Tampico-Playa Norte por Bulevar.

Hasta este punto arribaron paramédicos de diferentes corporaciones para brindar atención, desafortunadamente nada pudieron hacer por la mujer, quien quedó sin vida sobre el pavimento. Por otra parte, el estado de salud del menor es reportado como crítico.

Serán elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quienes realicen el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Historias Recomendadas: