Adulto Mayor Muere Ahogado en Reynosa Durante Festejo por el Día de las Madres

Un hombre de 63 años perdió la vida la tarde de este domingo 10 de mayo de 2026, luego de ingresar a las aguas del Canal Guillermo Rodhe, y aparentemente sufrir un infarto dentro de el agua.

Los hechos se precisaron a espaldas de un Centro Recreativo inactivo ubicado hacia el área de la Carretera Ribereña, tramo mejor conocido como El Morillo, donde el hombre pasaba una tarde con familiares por motivo del día de las Madres.

Nota Relacionada: Muere Persona Ahogada tras Tormenta en Zona Norte de Tampico

Al lugar arribó el cuerpo de rescate de Protección Civil Municipal para sacar el cuerpo del cause, mientras que autoridades periciales tomaron conocimiento de los hechos.

Historias Recomendadas: