Muere Menor tras Lesión por Proyectil de Arma de Fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas

El menor de aproximadamente 10 años que resultó herido por impacto de proyectil de arma de fuego el pasado lunes 16 de febrero en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perdió la vida a consecuencia de la lesión, de acuerdo con información confirmada por fuentes cercanas al caso.

El día que se registró la agresión, que generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia, el menor fue trasladado por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) al Hospital Infantil para recibir atención médica de urgencia debido que su estado de salud era reportado grave. Pese a los esfuerzos de los doctores, horas más tardes se confirmó su fallecimiento.

Así fue el momento en el que el menor fue herido de bala

Los hechos se registraron el pasado lunes 16 de febrero en el cruce de la avenida Las Torres y calle Central, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hasta donde se trasladaron las autoridades tras recibir el reporte de un menor de edad lesionado presuntamente por un proyectil de arma de fuego.

Al llegar, paramédicos del CRUM le brindaron los primeros auxilios y realizaron el traslado al Hospital Infantil. Mientras tanto, el área donde se registró la agresión fue acordonada por las corporaciones de seguridad para que el personal ministerial llevara a cabo las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el menor de 10 años de edad presentaba una herida en la cabeza provocada por proyectil de arma de fuego; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han detallado públicamente las circunstancias en que ocurrió el hecho.

