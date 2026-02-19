Neblina Causa Choque Entre Camión y una Camioneta en la carretera Victoria–Llera en Tamaulipas

Durante las primeras horas del jueves, se reportó a la cabina del 911, un fuerte accidente entre un camión de pasajeros y una camioneta en la carretera Victoria–Llera, a la altura del ejido La Angostura, en Tamaulipas.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

Y es que, de acuerdo a información brindada, la densa neblina que se presentó en la mañana pudo ser un factor que provocara el accidente en la carretera Victoria–Llera, donde las condiciones del clima redujeron considerablemente la visibilidad.

Los primeros en llegar a la escena del accidente, fueron los policías municipales en compañía de elementos de Protección Civil, quienes tuvieron a primera vista un choque entre una camioneta contra un camión de pasajeros.

Ante ello, comenzaron de inmediato las labores de apoyo vial, con la finalidad de evitar otro accidente, ya que tras el choque, sobre la carretera quedaron regados restos de ambos vehículos, así como líquido como aceite.

Ahí, se confirmó que en este accidente se vio involucrado un autobús de pasajeros de la línea Sendor y una camioneta particular que se desplazaba de norte a sur. El pavimento húmedo habría contribuido al percance.

Al llegar los paramédicos, afortunadamente no fueron requeridos por los involucrados en el accidente, ya que no se reportaron personas heridas de gravedad, lo que permitió la atención correspondiente.



Historias recomendadas:

NLD