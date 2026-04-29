Muere Motociclista Luego de Chocar contra Tractocamión en la Carretera Reynosa-Río Bravo

Un hombre de 49 años, identificado como Juan, perdió la vida la tarde de este martes 28 de abril de 2026 en la Carretera Reynosa-Río Bravo, de la ciudad de Reynosa, luego de que impactara su motocicleta contra la parte trasera de una caja de tractocamión.

Al lugar arribaron brigadistas y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes intentaron trasladar al masculino a un hospital; sin embargo, este perdió la vida en el lugar, por lo que se tuvo que llamar a la unidad pericial y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que tomaran conocimiento de los hechos y realizaran los procesos correspondientes.

Muere Motociclista al Impactarse Contra Tractocamión en Reynosa. Foto: N+

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Bajo Investigación Muerte de Motociclista en Reynosa

Se desconocen los motivos que generaron que este hombre se impactara con la unidad que se encontraba varada en el acotamiento de este tramo federal.

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Camioneta es Arrastrada por Tren en Altamira

Una camioneta particular terminó impactada y arrastrada por un tren; los hechos ocurrieron en la Avenida Monterrey y Calle Cuarta, cerca del sector Miramar de Altamira.

De acuerdo con la información, aparentemente la unidad intentó ganarle al tren, terminando en el accidente que dejó daños en la carrocería; por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, solo pequeños golpes sin la necesidad de ser trasladados.

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