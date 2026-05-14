Muere Mujer en Accidente Carretero en Tamaulipas; Dos Menores Resultados Ilesos

Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente automovilístico sobre la Carretera Federal 85, a la altura del kilómetro 138. El reporte fue recibido a través del C-5, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio.

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil de Gómez Farías ya se encontraba brindando atención, confirmando el fallecimiento de una mujer que conducía el vehículo Nissan Tiida.

Muere Mujer Luego de Volcadura en Carretera de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Mujer Viajaba Acompañada de Dos Menores en Carretera de Tamaulipas

La mujer viajaba acompañada por dos menores de edad, de 6 y 2 años respectivamente, quienes no presentaron lesiones. El incidente no obstruyó la vialidad, por lo que la circulación en la zona se mantuvo fluida mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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