Muere Mujer en Accidente Carretero en Tamaulipas; Dos Menores Resultados Ilesos
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Autoridades atendieron un accidente registrado sobre la Carretera Federal 85, en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas.
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Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente automovilístico sobre la Carretera Federal 85, a la altura del kilómetro 138. El reporte fue recibido a través del C-5, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio.
Al arribar al sitio, personal de Protección Civil de Gómez Farías ya se encontraba brindando atención, confirmando el fallecimiento de una mujer que conducía el vehículo Nissan Tiida.
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Mujer Viajaba Acompañada de Dos Menores en Carretera de Tamaulipas
La mujer viajaba acompañada por dos menores de edad, de 6 y 2 años respectivamente, quienes no presentaron lesiones. El incidente no obstruyó la vialidad, por lo que la circulación en la zona se mantuvo fluida mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
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