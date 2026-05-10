Muere Niño de 4 Años Atropellado por Vehículo 4x4 en Playa La Pesca en Tamaulipas

Un niño de aproximadamente 4 años perdió la vida durante la tarde del sábado 9 de mayo de 2026 en Playa La Pesca, en el municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, luego de ser presuntamente arrollado por un vehículo tipo Racer dentro de la zona de playa.

Tras los hechos, se difundió un comunicado en el que se lamenta profundamente la tragedia y se expresan condolencias a la familia del menor.

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A través del mensaje, las autoridades municipales expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia y seres queridos del menor ante este lamentable acontecimiento.

Asimismo, informaron que las instancias correspondientes ya se encuentran atendiendo e investigando los hechos ocurridos en la zona turística.

El Gobierno Municipal señaló además que se instruyó el reforzamiento inmediato de medidas preventivas y de vigilancia en La Pesca, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de familias y visitantes.

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