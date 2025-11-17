Muere Persona en Ejido de Tamaulipas Luego de Presunto Ataque a Balazos

Autoridades de seguridad atendieron este lunes 17 de noviembre de 2025 un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Ejido Graciano Sánchez, ubicado en el municipio de San Carlos, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al sitio los elementos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a implementar los protocolos correspondientes, incluyendo el resguardo del área y la notificación a la Fiscalía General de Justicia del Estado para el inicio de las investigaciones.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Ejido Graciano Sánchez, en el municipio de #SanCarlos.



Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se… pic.twitter.com/V7MICY2HHQ — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 17, 2025

Noticia Relacionada: Ambientalistas de Tamaulipas Denuncian Ante PROFEPA Presunto Daño Ambiental en Playa Bagdad

Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar la identidad del o los responsables.

Recuperan Motocicleta con Reporte de Robo en Reynosa

Personal de la Guardia Estatal aseguró una motocicleta con reporte de robo durante un recorrido de vigilancia en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa. El operativo se llevó a cabo alrededor en la intersección de las calles Cuauhtémoc y Manuel Robles, donde el personal detectó una motocicleta color negro aparentemente abandonada sobre la cinta asfáltica.

Tras verificar la información en Plataforma México, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas.

Los elementos aseguraron la motocicleta, procediendo posteriormente a su puesta a disposición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.

Empleado de Telefonía Cae de Segundo Piso en Altamira y Muere

Historias Recomendadas: