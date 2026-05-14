Dos Maestras de Reynosa Mueren tras Choque Múltiple en San Fernando, Tamaulipas.

Un lamentable hecho se registró en San Fernando, Tamaulipas; en vísperas del Día del Maestro, dos maestras originarias de Reynosa perdieron la vida en un accidente carretero donde varias personas más resultaron lesionadas.

El percance donde participaron al menos dos vehículos particulares y uno de quinta rueda se originó sobre el libramiento de tránsito pesado, a la altura del kilómetro 26 de ese municipio.

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Maestras de Reynosa Viajaban Rumbo a Ciudad Victoria

De acuerdo con los primeros informes, las docentes viajaban de Reynosa con destino a Ciudad Victoria cuando el vehículo en el que se transportaban se estrelló contra un automóvil Versa de procedencia estadounidense y, tras el impacto, se proyectó contra un tráiler Freightliner, lo que les provocó la muerte en el lugar.

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