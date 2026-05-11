Mujer Muere Atropellada por Unidad de Transporte Público en Reynosa; Chofer Intentó Huir

Una mujer perdió la vida la tarde de este lunes tras ser arrollada por una unidad de transporte público en hechos registrados en la colonia San Francisco, en el municipio de Reynosa. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hacia el lugar, donde lamentablemente se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Tras lo ocurrido, el conductor de la unidad involucrada fue detenido por autoridades, quienes ya realizan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades. La zona permaneció acordonada mientras personal de Servicios Periciales efectuaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer oficialmente.

Conductor de Microbús Intentó Huir tras el Accidente; Fue Detenido por la Guardia Estatal

Autoridades lograron la detención de un hombre identificado como conductor de un camión de pasajeros, presuntamente relacionado con el atropellamiento en el que una mujer perdió la vida en la colonia San Francisco de Reynosa.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Estatal desplegaron una persecución luego de que el operador presuntamente intentara escapar del lugar tras el accidente.

La unidad fue interceptada por las autoridades para evitar riesgos a la ciudadanía y el conductor quedó asegurado, siendo puesto a disposición de las instancias correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación legal.

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Autoridades lograron la detención de un masculino, conductor de un camión de pasajeros, presuntamente relacionado con el atropellamiento de una persona en la colonia San Francisco de #Reynosa.



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