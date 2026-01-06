Decomisan 30 Mil Litros de Hidrocarburo y un Tractocamión en Nuevo Laredo; Hay un Detenido

Como parte de las acciones de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el pasado lunes 5 de enero de 2026 se registró un aseguramiento relevante en el municipio de Nuevo Laredo, donde fue detenida una persona y se logró el aseguramiento de 30 mil litros de hidrocarburo, además de un tractocamión acoplado a una caja seca.

De acuerdo con el informe oficial, estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados en la franja fronteriza del país, los cuales se desarrollan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Operación Frontera Norte en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad detalló que, desde el inicio de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, se ha logrado la detención de 10,520 personas y el aseguramiento de 7,714 armas de fuego, 1,289,460 cartuchos, 34,481 cargadores, así como 117,312 kilogramos de droga, entre los que se incluyen 601.8 kilogramos de fentanilo.

Asimismo, en el periodo referido se han asegurado 6,143 vehículos y 1,229 inmuebles relacionados con actividades ilícitas, como parte de la estrategia federal para combatir a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en los municipios fronterizos, entre ellos Nuevo Laredo.

