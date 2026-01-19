Registran Fuerte Movilización de la Marina y Guardia Nacional en Cruce Fronterizo de Matamoros

Este lunes 19 de enero de 2026 alrededor de la 1 de la tarde, se registró un fuerte operativo en el puente Viejo internacional que conecta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la situación se debió a un incidente relacionado aparentemente con la detención de un vehículo que se encontraba en la fila del cruce fronterizo.

Puente Internacional de Matamoros se Mantuvo Cerrado por Autoridades

Debido a la presencia de los elementos de la Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cruce se mantuvo cerrado por varios minutos, por lo que algunas familias optaron por retirarse del lugar.

Varios minutos después, las unidades de seguridad se retiraron del puente internacional; hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el incidente.

Historias Recomendadas: