Aseguran Drogas y un Inmueble en Ciudad Victoria Luego de Operativo de Autoridades

Un operativo conjunto de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, derivado de un reporte por detonaciones de arma de fuego, permitió el aseguramiento de estupefacientes, un inmueble y un vehículo en Ciudad Victoria.

Se recibió una denuncia a través del número 089 que alertaba sobre disparos en las inmediaciones del fraccionamiento Misión del Palmar. Al acudir al sitio, elementos de la FEGE localizaron casquillos percutidos de distintos calibres, así como un inmueble con el portón abierto, situación que fue reportada a la autoridad investigadora para su seguimiento.

#FGJT_Informa Agentes de la Policía Investigadora, en atención a reporte por detonaciones de arma de fuego, realizaron una intervención en un inmueble asegurando narcóticos e indicios relacionados con Narcomenudeo en el Fracc. Misión del Palmar, en #CiudadVictoria, #Tamaulipas. pic.twitter.com/rKkBKUYMOz — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) April 15, 2026

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¿Qué se Aseguró tras el Operativo en Misión del Palmar?

Durante la inspección del lugar, los agentes aseguraron hierba verde y seca con características similares a la marihuana, distribuida en diversos recipientes y paquetes. También se localizaron objetos presuntamente utilizados para su consumo y posible comercialización, además de más casquillos.

Fue asegurado el inmueble y un vehículo de la marca Mazda, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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