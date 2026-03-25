Colocan Bandera Morada en Playa Miramar por Presencia de Fauna Marina Peligrosa

Los colores de las banderas situadas en las torres de salvavidas ubicadas en Playa Miramar de Ciudad Madero son pieza fundamental para el acceso a los bañistas. Entre las tonalidades ya conocidas destaca el morado; esto quiere decir el riesgo de especies marinas, por lo que invitan a los bañistas a salir del agua para evitar incidentes.

"Tuvieran cuidado con lo que es la fauna nociva; eso que quiere decir, obviamente, lo que es la presencia en la zona sur o en este caso playa Miramar, se le conoce como aguas malas"." "El año pasado precisamente, tuvimos también alguna interacción con los ciudadanos y visitantes que no tienen la noción y el conocimiento y, obviamente, tuvimos algunas atenciones precisamente por el contacto con aguas malas en playa Miramar". Rafael Chirinos Aguilar, Subdirector de Protección Civil Regional.

Alertan por Presencia de Fauna Peligrosa en Playa Miramar. Foto: N+

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El subdirector de Protección Civil Regional también aclara que la Bandera Morada no significa que haya presencia de cocodrilo. Hay que destacar que los expertos indican que esta especie es de agua dulce porque su hábitat no pertenece al agua salada de Playa Miramar; por ello invitan a la población a visitar las páginas oficiales para informarse sobre el significado de los colores de las banderas con el objetivo de identificarlas y no tener alguna confusión en el tema.

"Pues la bandera morada no es porque tenga un riesgo por la presencia de algún cocodrilo, por el hábitat del cocodrilo, sino precisamente, como los mencionaba, por la presencia de aguas malas. Desafortunadamente, las redes sociales están generando cierta, ahora sí que alarma de manera innecesaria". Rafael Chirinos Aguilar, Subdirector de Protección Civil Regional.

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