Profeco Niega Multas por Guardar Tortillas en Hieleras; Desmiente a Director de ODECO en Tampico

Autoridades federales negaron las declaraciones de Manuel Leal Villarreal, Director de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico.

Quien en días pasados anunciara sanciones millonarias a establecimientos por vender tortillas y conservarlas en hieleras, supuestamente porque este acto no cumple con la ley de conservación del producto, y pone en duda el peso del mismo.

Profeco Imposibilitada en Multar a Tortillerías de Tamaulipas

Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía, a través de la PROFECO, informó que en ningún estado del país esta instancia puede multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos.

Agregaron que, derivado del acuerdo "Maíz-Tortilla", la Procuraduría sí monitorea a más de 600 tortillerías, donde vigilan que los negocios tengan los precios a la vista del público y se respeten; así como la correcta calibración de las básculas, con la intención de garantizar kilos completos.

