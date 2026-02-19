Ticketmaster Acepta Lineamientos de Profeco en Venta de Boletos para Conciertos ¿Cuáles Son?

Ticketmaster México anunció a través de un comunicado, hoy 19 de febrero de 2026, que se comprometió a cumplir con los nuevos lineamientos que publicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con la finalidad de regular la información y publicidad en la venta de boletos destinados para conciertos con más de 20 mil personas que asistan.

¿A qué se compromete Ticketmaster México?

Ticketmaster México aseguró que con este anuncio busca la protección de los derechos de los consumidores mediante el cumplimiento de esta normatividad. Mencionó que ha trabajado en conjunto con las autoridades para mejorar sus procesos de venta, al asegurar la comunicación clara del monto total a pagar, incluyendo cargos aplicables, desde el inicio de la compra.

También, la empresa garantizó que serán visibles los términos, condiciones y la protección tecnológica de sus sistemas contra prácticas indebidas como el uso de bots o compras automatizadas.

La boletera destacó que la adopción de lineamientos específicos para conciertos masivos "contribuye a dar mayor certeza jurídica a las personas consumidoras y a consolidar prácticas claras".

Ticketmaster México dijo que reitera su voluntad de colaboración con autoridades, promotores y recintos para “asegurar que la información proporcionada a las y los fans sea clara, accesible y consistente en todas las etapas del proceso”, así es como lo explicó:

La implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para los consumidores y el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en México

Lineamientos de Profeco para venta de boletos, esto pide tras caso BTS

Los nuevos lineamientos son para que no haya confusiones, para que se establezcan reglas claras al momento de poner a la venta los boletos para conciertos en México. Por ejemplo, los organizadores y boleteras deberán especificar: fecha, horarios, lugar, mapa del foro y butacas, así como número de asientos disponibles, entre otras cosas:

Nombre del evento.

Artistas que participan en el show.

Lugar del evento.

Fecha y hora.

Información clara y precisa sobre los precios, por zona o sección.

Garantizar que el costo del boleto no aumentará al concretar la compra.

Mapa o plano del evento con secciones y número de asientos disponibles.

Se debe informar de cualquier modificación en el evento al menos con 24 horas de anticipación.

En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

No aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional.

Además, la Profeco informó que habrá medidas más severas en torno a la reventa de boletos, uno de los problemas que más fue denunciado por las seguidoras de BTS en semanas anteriores.

Los responsables de la Profeco precisaron que ya hay comunicación con StubHub y Viagogo, plataformas que ofrecen boletos en reventa, y que se les exhortó a que cumplan con la normatividad vigente en el país.

