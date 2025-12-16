¿Quién es Jesús Eduardo Govea Orozco? Nuevo Fiscal de Justicia en Tamaulipas

El primer minuto de este martes 16 de diciembre de 2025, Jesús Eduardo Govea Orozco tomó posesión como Fiscal de Justicia de Tamaulipas, sustituyendo en el cargo a Irving Barrios Mojica; ocupará el puesto por un período de siete años.

Govea Orozco presentó su renuncia a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con efectos a partir del 15 de diciembre.

Por ello, en el periódico oficial de Tamaulipas fue publicada la convocatoria para la designación del nuevo fiscal anticorrupción.

En las bases se establecen los requisitos que deberán cumplir los interesados a quienes evaluarán los diputados locales para designar al nuevo titular que será nombrado por un período de ocho años.

¿Quién es Jesús Eduardo Govea Orozco?

Jesús Eduardo Govea Orozco, nuevo Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito de la procuración de justicia.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, además de contar con especialización en el sistema penal acusatorio y juicios orales.

Inició su carrera como agente del Ministerio Público en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, donde ocupó diversos cargos operativos y directivos, entre ellos subdirector de Averiguaciones Previas y director para la Implementación de la Reforma Penal, participando en la transición al sistema acusatorio en Tamaulipas.

En octubre de 2024 fue designado Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, cargo al que presentó su renuncia con efectos al 15 de diciembre de 2025, tras ser electo por el Congreso local como Fiscal General de Justicia del Estado, función que desempeñará por un periodo de siete años.

Govea Orozco asumió el cargo en el primer minuto del 16 de diciembre de 2025, con un perfil técnico enfocado en la profesionalización, evaluación de resultados y fortalecimiento institucional de la Fiscalía.

