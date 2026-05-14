Demandan a Ramón Ayala y su Hijo por 25 Millones de Dólares en Texas; Esta es la Razón

El legendario artista de música norteña y regional mexicana, Ramón Ayala, y su hijo Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda de 25 millones de dólares en Texas por agresión sexual y acoso presentada por exmiembros de la agrupación.

El abogado Tony Buzbee, representante de las personas demandantes, encabezó una conferencia de prensa ofrecida en McAllen, que incluyó la presentación de fotografías y videos como evidencias.

Ramón Ayala y su Hijo Enfrentan Demanda en Texas por Exintegrantes de la Agrupación

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Demanda por 25 Millones de Dólares por Presunta Conducta Inapropiada de Ramón Ayala Jr.

La conferencia de prensa estuvo centrada en la conducta de Ramón Ayala Jr., a quien se le acusa de comportamiento sexual inapropiado, actos de acoso y tener un comportamiento agresivo y amenazante, conducta que habría sido del conocimiento de Ramón Ayala y del grupo y que lo habrían permitido.

La demanda está dirigida a Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr., el grupo Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, así como a empresas musicales asociadas a ellos.

Dos horas después, fue ofrecida una conferencia de prensa por representantes legales del artista, su hijo y las empresas demandadas. Señalaron al abogado Tony Buzbee de querer resolver el asunto en los medios y no en una corte. Presentaron testimonios por escrito de miembros de la agrupación y el equipo, incluyendo un exbajista, los cuales coincidieron en comparar el ambiente en el grupo es como una familia, que se hacen bromas y juguetean, pero nunca sin faltarse al respeto.

Presentaron fotos donde se cuestiona la conducta de las personas demandantes, a quienes identificaron como Adrián Barajas, Ángel Ramírez y Eliud González. Desestimaron la solidez de las demandas presentadas por Tony Buzbee.

Ramón Ayala estuvo presente en la conferencia de prensa, pero no intervino por consejo de su representante legal, por estar mencionado en las demandas.

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