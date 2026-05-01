Recuperan Auto con Reporte de Robo en El Mante; Detienen a Dos Hombres

Personal de la Guardia Estatal recuperó un vehículo con reporte de robo en El Mante, luego de recibir una alerta y coordinarse con el sistema de videovigilancia del C5. El reporte refería del robo de un vehículo sin violencia, por lo que se inició un operativo de búsqueda y localización.

A través del monitoreo del C5 se logró ubicar la unidad en circulación a la altura de una rotonda, por lo que le dieron seguimiento hasta darle alcance en el entronque del camino a Los Generales.

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En el lugar, interceptaron el vehículo y aseguraron a dos masculinos que viajaban a bordo. Los detenidos y la unidad asegurada quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

Reporte de Robo Moviliza a Autoridades en El Mante. Foto: SSP Tamaulipas

Recuperan Auto con Reporte de Robo en Ciudad Victoria

Resultado de un reporte a la línea de emergencia 911: Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Victoria localizó un vehículo reportado como robado en el ejido La Libertad y detuvo a dos ciudadanos, uno de ellos, señalado como el presunto responsable.

La unidad fue localizada en una brecha vecinal; al momento de su visualización, el vehículo estaba abierto y con la llave de encendido; asimismo, se encontraron cuatro crías porcinas vivas en el área de la cajuela.

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Derivado de un reporte de robo de vehículo registrado durante la madrugada del día de ayer en el ejido La Libertad, en Victoria, autoridades realizaron recorridos de seguridad y vigilancia, logrando ubicar una camioneta color gris con placas que coincidían con… pic.twitter.com/bIqoqAs7DA — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 30, 2026

En el lugar se encontraron dos hombres, quienes se identificaron y uno de ellos refirió ser el responsable del hurto. Ambos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que el dueño de la unidad fue localizado y trasladado hasta la ubicación señalada con apoyo de personal de la Dirección de Tránsito Estatal.

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