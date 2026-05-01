Recuperan Auto con Reporte de Robo en El Mante; Detienen a Dos Hombres
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Elementos de la Guardia Estatal lograron recuperar un vehículo con reporte de robo en el municipio de El Mante.
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Personal de la Guardia Estatal recuperó un vehículo con reporte de robo en El Mante, luego de recibir una alerta y coordinarse con el sistema de videovigilancia del C5. El reporte refería del robo de un vehículo sin violencia, por lo que se inició un operativo de búsqueda y localización.
A través del monitoreo del C5 se logró ubicar la unidad en circulación a la altura de una rotonda, por lo que le dieron seguimiento hasta darle alcance en el entronque del camino a Los Generales.
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En el lugar, interceptaron el vehículo y aseguraron a dos masculinos que viajaban a bordo. Los detenidos y la unidad asegurada quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.
Recuperan Auto con Reporte de Robo en Ciudad Victoria
Resultado de un reporte a la línea de emergencia 911: Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Victoria localizó un vehículo reportado como robado en el ejido La Libertad y detuvo a dos ciudadanos, uno de ellos, señalado como el presunto responsable.
La unidad fue localizada en una brecha vecinal; al momento de su visualización, el vehículo estaba abierto y con la llave de encendido; asimismo, se encontraron cuatro crías porcinas vivas en el área de la cajuela.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 30, 2026
Derivado de un reporte de robo de vehículo registrado durante la madrugada del día de ayer en el ejido La Libertad, en Victoria, autoridades realizaron recorridos de seguridad y vigilancia, logrando ubicar una camioneta color gris con placas que coincidían con… pic.twitter.com/bIqoqAs7DA
En el lugar se encontraron dos hombres, quienes se identificaron y uno de ellos refirió ser el responsable del hurto. Ambos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Cabe mencionar que el dueño de la unidad fue localizado y trasladado hasta la ubicación señalada con apoyo de personal de la Dirección de Tránsito Estatal.
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