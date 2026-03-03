Movilización de Autoridades por Artefacto Sospechoso en Carretera Reynosa-San Fernando

La mañana de este martes 3 de marzo de 2026 se registra una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia tras el reporte de un artefacto sospechoso sobre la carretera Reynosa–San Fernando.

El hecho ocurre a la altura de la colonia México, donde autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realizan las revisiones correspondientes.

Se recomienda a automovilistas evitar el área y tomar precauciones.

Autoridades Atienden Localización de Artefacto Sospechoso en Reynosa. Foto: N+

Personal del Ejército Mexicano Retira Objeto Desconocido en Carretera Reynosa-San Fernando

La presencia de un artefacto sospechoso con características de un tubo de PVC causó la movilización de agencias del orden municipales, estatales y federales.

El objeto se encontraba amarrado con una cinta de peligro en color rojo, esto sobre la carretera Reynosa a San Fernando a la altura de la colonia México.

Con el propósito de evitar algún percance mayor, las autoridades delimitaron un perímetro de seguridad para que personal de la SEDENA llevara a cabo el retiro del artefacto sospechoso.

Información en desarrollo.

