Movilización de Autoridades por Artefacto Sospechoso en Carretera Reynosa-San Fernando
Autoridades revisan un artefacto sospechoso a la altura de la colonia México de Reynosa, Tamaulipas.
La mañana de este martes 3 de marzo de 2026 se registra una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia tras el reporte de un artefacto sospechoso sobre la carretera Reynosa–San Fernando.
El hecho ocurre a la altura de la colonia México, donde autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realizan las revisiones correspondientes.
Se recomienda a automovilistas evitar el área y tomar precauciones.
Personal del Ejército Mexicano Retira Objeto Desconocido en Carretera Reynosa-San Fernando
La presencia de un artefacto sospechoso con características de un tubo de PVC causó la movilización de agencias del orden municipales, estatales y federales.
El objeto se encontraba amarrado con una cinta de peligro en color rojo, esto sobre la carretera Reynosa a San Fernando a la altura de la colonia México.
Con el propósito de evitar algún percance mayor, las autoridades delimitaron un perímetro de seguridad para que personal de la SEDENA llevara a cabo el retiro del artefacto sospechoso.
Información en desarrollo.
