Guardia Nacional y Ejército Detienen a Cinco Sujetos en Nuevo Laredo; Decomisan Armamento

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas y aseguraron armas y droga durante un operativo realizado en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo el pasado 28 de febrero de 2026 en la colonia Guerrero, como parte de trabajos entre fuerzas federales y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante el operativo en Nuevo Laredo, las autoridades aseguraron:

Una ametralladora Browning.

Seis armas de fuego (tres largas y tres cortas).

Cargadores y cartuchos útiles.

Un paquete con hierba con características similares a la marihuana.

Tres vehículos.

Diverso equipo tecnológico.

Detenidos en Nuevo Laredo Fueron Puestos a Disposición de las Autoridades

Las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

Las corporaciones señalaron que estas acciones forman parte de los operativos que se realizan en la frontera de Tamaulipas para combatir delitos y reforzar la seguridad en la región.

