CBP Decomisa Arsenal en el Puente Juárez-Lincoln de Laredo; Esto Encontraron

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, informaron que mientras realizaban operaciones en el Puerto de Entrada de Laredo, incautaron una cantidad significativa de armas y cargadores.

“Las importantes incautaciones de armas de salida, como la realizada por nuestros oficiales en el Puente Juárez-Lincoln, reflejan la incansable dedicación de nuestros oficiales para cumplir con la misión de seguridad fronteriza de la CBP y mantener la seguridad de nuestras comunidades fronterizas”, declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo.

Nota Relacionada: Al Menos 2 Tripulantes de Lancha Rápida Interceptada por Cuba Eran Ciudadanos de EUA

Decomiso de Armas y Cargadores en Puente Internacional de Laredo

Fue el pasado 3 de febrero de 2026 que oficiales de la CBP asignados al Puente Juárez-Lincoln realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron un automóvil año 2021 que viajaba a México para su inspección. El vehículo fue remitido para un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y un examen canino. Tras una inspección física adicional del vehículo, los oficiales de la CBP descubrieron 44 pistolas y 79 cargadores en su interior.

Los oficiales de la CBP incautaron las armas, los cargadores y el vehículo. Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

Protestaron Contra el Muro Fronterizo Durante la Ceremonia del Abrazo en Nuevo Laredo.

Historias recomendadas: