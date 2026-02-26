Al Menos 2 Tripulantes de Lancha Rápida Interceptada por Cuba Eran Ciudadanos de EUA

Al menos dos tripulantes de la lancha rápida interceptada por Cuba sería ciudadanos estadounidenses. Así lo declaró un funcionario del gobierno de Donald Trump a la agencia AFP.

Cuatro tripulantes de la lancha rápida fueron abatidos por las autoridades cubanas en una refriega.

fueron abatidos por las autoridades cubanas en una refriega. El gobierno de Miguel Díaz-Canel aseguró que los tripulantes de la embarcación “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Había dos ciudadanos estadounidenses en lancha interceptada por Cuba

Tropas Guardafronteras de Cuba interceptaron una lancha rápida con sujetos armados en sus aguas durante la mañana del 25 de febrero. Tras haber sido atacados cerca de Cayo Falcones, las fuerzas de seguridad cubanas neutralizaron la embarcación y abatieron a cuatro tripulantes.

El gobierno de Cuba señaló que decomisó armas, explosivos y equipo táctico a bordo de la embarcación y denunció que sus tripulantes tenían “fines terroristas” en la isla. Además comunicó que todos los tripulantes eran ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.

Una funcionario del gobierno de Donald Trump habría declarado a la agencia AFP que al menos dos de las personas a bordo de la lancha rápida eran ciudadanos estadounidenses:

Al menos dos personas eran ciudadanos estadounidenses, una ha fallecido y la otra está herida.

Además, señaló que una tercera persona presente en la embarcación tenía un visado y que las demás “podrían ser residentes permanentes legales”. Por último, la fuente anónima señaló que la lancha rápida habría sido robada, según el dueño:

El propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado.

Por la tarde del 25 de febrero, el gobierno cubano identificó a los seis tripulantes heridos como

Amijail Sánchez González

Leordan Enrique Cruz Gómez

Conrado Galindo Sariol

José Manuel Rodríguez Castelló

Cristian Ernesto Acosta Guevara

Roberto Azcorra Consuegra

Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez habrían sido señalados previamente por Cuba como posibles terroristas.

Tripulante de lancha rápida buscaba “encender la chispa” entre los cubanos

Además, el régimen identificó a uno de los fallecidos como Michel Ortega Casanova. Al respecto, Wilfredo Beyra, integrante del Partido Republicano de Cuba, con sede en Florida, declaró a la agencia AFP que Michel Ortega Casanova buscaba “combatir en Cuba” y ver “si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba”.

El opositor cubano declaró que conocía a Ortega Casanova desde hacía 5 años. En sus última conversación le habría advertido sobre los peligros de participar en una incursión armada hacia la isla.

Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar.

Además, Beyra señaló que en Florida hay muchos partidarios de que el régimen castrista caiga por una vía armada. Algunos de ellos tendrían entrenamiento militar:

En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, anunció que se abrirá una investigación judicial sobre estos hechos. El funcionario estadounidense declaró que “el gobierno cubano no es de fiar”.

Con información de AFP