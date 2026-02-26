"Cuba se Defenderá con Determinación": Miguel Díaz-Canel Sobre Ataque Contra Lancha de EUA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reafirmó la postura de defensa del país luego del incidente armado ocurrido el 25 de febrero de 2026 en aguas territoriales cubanas, que involucró a una embarcación con matrícula de Florida, Estados Unidos.

El suceso, que resultó en víctimas mortales y heridos, encaminó a una respuesta oficial sobre la protección de la soberanía nacional.

El presidente de Cuba aseguró a través de un mensaje en redes sociales que el país se defenderá con determinación y firmeza ante cualquier agresión que pretenda afectar la estabilidad nacional.

Por su parte, la Embajada de Cuba en Estados Unidos compartió una nota oficial, donde destacó que la defensa nacional es un pilar fundamental para salvaguardar el territorio y garantizar la estabilidad regional.

Según informó el Ministerio del Interior (Minint), la Tropa Guardafronteras interceptó una lancha rápida que navegaba aproximadamente a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, ubicada en la provincia de Villa Clara.

La embarcación, identificada con la matrícula FL7726SH, fue detectada en una zona perteneciente al municipio de Corralillo.

Las autoridades precisaron que la tripulación de la nave infractora no acató la orden de alto y abrió fuego contra una unidad de superficie cubana que contaba con cinco militares a bordo. Durante el intercambio armado, el comandante de la nave cubana resultó herido.

Saldo de víctimas

Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro tripulantes de la embarcación procedente de Estados Unidos murieron. Asimismo, otros seis ocupantes resultaron lesionados; las autoridades indicaron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron la asistencia médica necesaria.

Actualmente, las autoridades competentes mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer plenamente los hechos ocurridos en este sector del litoral cubano.

