Rescatan y Liberan a Jaguar en su Hábitat Natural en Tamaulipas

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) informó que fue rescatado un jaguar macho en el municipio de Soto La Marina, al cual se le colocó un collar satelital antes de ser liberado en un área natural protegida para su monitoreo.

El objetivo es rastrear sus desplazamientos y recopilar información sobre su comportamiento, movimientos y hábitat como parte del programa de conservación que impulsa la dependencia.

Contrario a los rumores que circularon en redes sociales, la dependencia aclaró que no se trató de un leopardo, sino de un jaguar. El espécimen fue atendido por un equipo especializado de la Comisión, quienes informaron que tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilogramos y se encuentra en buenas condiciones corporales.

Reafirman Compromiso con la Conservación

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión, reafirmó el compromiso de la institución con la protección de la fauna icónica de Tamaulipas, trabajando con responsabilidad para la conservación de especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras.

Asimismo, se exhortó a la población a contribuir al cuidado de la biodiversidad del estado y reportar cualquier avistamiento de fauna a las autoridades competentes.

Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión, señaló la dependencia.

