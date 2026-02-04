Retiran Cámaras de Vigilancia Instaladas de Manera Irregular en Diversas Colonias de Reynosa

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en diferentes sectores del municipio de Reynosa, personal de la Guardia Estatal retiró y aseguró nueve cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular.

Los artefactos fueron encontrados en las colonias:

Cinco de Diciembre

Aztlán

Los Doctores

Retiran Cámaras Irregulares en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Las nueve cámaras se encontraban instaladas en postes de línea telefónica, por lo que fueron retiradas y colocadas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Decomisan Tres Camionetas Luego de Agresión en Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal en Tamaulipas aseguró tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tras una agresión armada contra una unidad oficial en el poblado Nuevo Progreso, durante un operativo desplegado en la autopista Progreso.

El aseguramiento se dio como resultado de una solicitud de apoyo por agresión de civiles armados. Los elementos estatales implementaron recorridos de seguridad y vigilancia en la zona para la localización de los agresores, logrando el aseguramiento de tres unidades abandonadas.

El primer vehículo asegurado fue una camioneta, la cual presentaba blindaje artesanal en la parte del medallón. Asimismo, se localizó otra camioneta en cuyo interior se aseguró un cargador para arma calibre .223, así como 10 cartuchos hábiles del mismo calibre.

