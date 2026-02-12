Comerciante de Playa Miramar Denuncia el Robo de 70 Palapas; Estima Perdida de 50 Mil Pesos

Un hombre dedicado a la renta de palapas en Playa Miramar denunció públicamente el robo de más de 70 sillas y palapas que utilizaba para ofrecer sombra a los visitantes, principalmente durante la temporada de calor, cuando la demanda incrementa de manera considerable.

Nota Relacionada: Hombre Apuñala a su Expareja Dentro de Telesecundaria en Güémez; La Víctima Está Grave

De acuerdo con el afectado, en días recientes, ante la presencia de fuertes vientos del norte y la marejada, decidió resguardar sus palapas colocándolas sobre un montículo de arena para evitar que fueran arrastradas por el mar. Sin embargo, durante la noche, personas desconocidas se llevaron la mayor parte del equipo.

Estiman 50 Mil Pesos en Palapas Robadas en Playa Miramar

El comerciante estimó que la pérdida económica asciende a aproximadamente 50 mil pesos, situación que lo deja sin herramientas de trabajo de cara a la próxima temporada vacacional de Semana Santa, una de las épocas de mayor derrama económica en la zona sur de Tamaulipas.

El afectado señaló que por el momento no interpondrá una denuncia formal ante las autoridades e hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de que alguien se haya llevado las palapas por equivocación, las regrese.

Finalmente, lamentó que, ante esta situación, se quede sin sillas y palapas para rentar en las próximas fechas, justo cuando los comerciantes comienzan a realizar inversiones para atender la alta afluencia de turistas que se espera en Playa Miramar durante Semana Santa.

Robo de Palapas en Playa Miramar de Ciudad Madero. Foto: N+

Historias recomendadas: