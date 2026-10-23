Realizan Jornada de Vacunación Invernal 2026-2027 en Tamaulipas; Conoce Dónde Acudir

Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades y completar los esquemas de inmunización, autoridades de salud realizan jornadas de vacunación en distintos municipios de Tamaulipas, con aplicación de dosis para niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En Ciudad Madero, el Centro de Salud Madero del IMSS-Bienestar, en coordinación con la Dirección de Salud Pública, puso en marcha una jornada de vacunación en el estacionamiento de la Unidad Deportiva, programada para este viernes 23 y sábado 24 de octubre, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La atención se brinda tanto a personas que acuden a pie como a quienes llegan en vehículo. Entre las vacunas disponibles se encuentran las de influenza, Tdpa para embarazadas, hexavalente, rotavirus, sarampión, rubéola y parotiditis, así como VPH para estudiantes de quinto grado de primaria, hepatitis A para menores de edad y neumococo.

Además, para este sábado se contempla la llegada de vacunas contra COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

La campaña está dirigida a personas desde los seis meses de edad hasta adultos de 60 años y más. Para recibir las dosis, se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud; quienes no cuenten con ella pueden llevar su credencial del INE o CURP.

En Matamoros, las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo se encuentran disponibles en 44 centros de salud urbanos y rurales, de acuerdo con información difundida por autoridades sanitarias. La aplicación está dirigida principalmente a niñas y niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por su parte, en Ciudad Victoria continúa la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, que contempla la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, sarampión y VPH, entre otros biológicos.

La estrategia estatal se desarrolla del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, con módulos instalados en diferentes puntos de la capital y atención en unidades de salud.

Las autoridades sanitarias exhortan a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los módulos o centros de salud para completar los esquemas correspondientes a su edad y condición de salud.