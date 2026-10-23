Salud

Realizan Jornada de Vacunación Invernal 2026-2027 en Tamaulipas; Conoce Dónde Acudir

La campaña está dirigida a personas desde los seis meses de edad hasta adultos de 60 años y más

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