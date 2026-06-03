Enjambre de Abejas Ataca a Estudiante y Director de Telesecundaria en Altamira, Tamaulipas

El director de la institución resultó gravemente lesionado al intentar poner a salvo a uno de los estudiantes.

Panal Ataca a Director de Escuela y Estudiante en Altamira, TamaulipasFoto: N+

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En Altamira, un enjambre de abejas ataca a estudiantes y personal de una telesecundaria. El director, gravemente herido al proteger a un alumno.

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