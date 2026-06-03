Enjambre de abejas provoca emergencia en la Telesecundaria Juan de Villatoro, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Altamira luego de que un enjambre de abejas atacara a estudiantes, docentes y personal del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, el enjambre de abejas se encontraba alojado en la estructura techada de la institución educativa y, posteriormente, comenzó a dispersarse hacia las áreas comunes y los salones de clases, generando una situación de riesgo. En consecuencia, las autoridades del plantel implementaron un protocolo de evacuación para los estudiantes.

La emergencia provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio, entre ellos elementos de Protección Civil, Bomberos Municipales y paramédicos, quienes acudieron de inmediato al plantel educativo para brindar atención a los afectados.

Director y estudiante sufren múltiples picaduras

Durante la contingencia, el director de la institución resultó gravemente lesionado al intentar poner a salvo a uno de los estudiantes. Tanto el menor como el directivo sufrieron múltiples picaduras, por lo que fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Por su parte, elementos de Bomberos Municipales permanecieron en el lugar durante más de cuatro horas realizando trabajos para retirar la colmena y controlar la presencia de las abejas.