Aseguran Armas y Detienen a Dos Personas tras Operativo en Matamoros

Un operativo interinstitucional en Matamoros dejó como resultado el aseguramiento de un vehículo, armas de fuego, cargadores y dos personas, luego de que autoridades de seguridad y procuración de justicia repelieran una agresión.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Jesús Urquiza y Fernando Pérez Araujo, en la colonia Abelardo de la Torre.

Tras el operativo, las dos personas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía correspondiente, que llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades informaron que unidades de seguridad se mantienen en la zona, por lo que recomendaron a la población circular con precaución y atender las indicaciones de los elementos presentes.