Seguridad

Aseguran Armas y Detienen a Dos Personas tras Operativo en Matamoros

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Jesús Urquiza y Fernando Pérez Araujo, en la colonia Abelardo de la Torre

Aseguran Armas y Detienen a Dos Personas tras Operativo en MatamorosAseguran Armas y Detienen a Dos Personas tras Operativo en Matamoros. Foto: N+

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Operativo en Matamoros: aseguran armas y detienen a dos personas tras repeler agresión en colonia Abelardo de la Torre. Las investigaciones continúan.

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