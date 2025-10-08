Accidente en Carretera a Villagrán Deja 6 Personas Lesionadas

Un accidente vehicular se registró la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la carretera federal 85 que dejó seis personas lesionadas en el municipio de Villagrán.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 107, cerca de Los Magueyes.

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

Guardia Estatal Atiende Accidente en Carretera a Villagrán

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes encontraron un vehículo particular blanco volcado.

Entre los ocupantes se contabilizaron seis personas heridas, por lo que se solicitó el apoyo de Protección Civil, la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana para su atención médica y traslado a un hospital.

No se reporta obstrucción de la circulación derivado de este accidente.

Albañil Muere Electrocutado Mientras Trabajaba en Techo de Vivienda en Reynosa

Historias Recomendadas: