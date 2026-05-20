Anuncian la Semana Nacional de la Salud Pública 2026 en Tampico: Fechas y Actividades

En la Jurisdicción Sanitaria No. 2, ubicada en la colonia del Pueblo, se dieron a conocer todos los detalles para la reciente Semana Nacional de la Salud Pública 2026, donde el objetivo será la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, salud mental y activación física para todas las edades.

Iniciará del 23 al 30 de mayo el evento apertura con actividades como la cascarita del dengue, Feria a la Salud en el CBTis 164, Rally Deportivo, Copa Juventud, Yoga para embarazadas, concluyendo con una carrera híbrida. En las labores como las ferias de la salud se aplicarán vacunas, actividades de lucha contra el dengue y stand de salud completamente gratuito.

Noticia Relacionada: ¿Cómo se Contagia el Ébola? Infórmate Aquí si Es Curable y si Existe Vacuna contra la Enfermedad

Alerta de Viaje en México por Ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por el nuevo brote de ébola, por lo que México lanzó una alerta preventiva de viaje ante el virus.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), dio un reporte sobre la situación del ébola en México y expuso que el virus se localiza en África y se relaciona con la población de murciélagos.

De acuerdo con el secretario de Salud, el ébola genera cuadros de fiebre hemorrágica asociados con altas tasas de letalidad. Dijo que el virus se transmite por contacto directo con fluidos como saliva, sangre, vómito, heces, orina o semen, de personas infectadas y con síntomas.

David Kershenobich aclaró que el ébola no se transmite a través del aire y que no hay ningún tratamiento aprobado que neutralice la actual cepa Bundibugyo.

Historias Recomendadas: