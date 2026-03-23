Anuncian Cartelera de Presentaciones en La Playita por Semana Santa 2026

La celebración de Semana Santa 2026 en Reynosa se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en el espacio recreativo conocido como La Playita. Durante estos días, las familias podrán disfrutar de un ambiente enfocado en la convivencia, con presentaciones musicales en vivo, espectáculos, actividades recreativas y competencias deportivas, diseñadas para atraer tanto a residentes como a visitantes.

De acuerdo con la cartelera, el viernes 3 de abril se presentará el grupo Selva Negra, mientras que el sábado 4 será el turno de El Vayven del Amor. Para el cierre, el domingo 5 de abril, se tiene programada la actuación estelar de Tropical Panamá.

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La Playita Durante Semana Santa 2026 en Reynosa

Además de los conciertos principales, el evento contempla shows previos con agrupaciones locales y regionales, así como espectáculos dirigidos al público infantil, lo que refuerza el enfoque familiar de la celebración.

'Festival Rigo es Amor 2026' en Matamoros

La Secretaría de Turismo de Matamoros anunció la realización del Festival “Rigo es Amor 2026”, un evento que busca celebrar la vida y trayectoria de uno de los íconos musicales más representativos de la ciudad, a través de actividades culturales, artísticas y deportivas.

El programa iniciará el viernes 27 de marzo con una ceremonia luctuosa a las 9:00 de la mañana en el Museo Rigo Tovar. Posteriormente, a las 9:30 horas, se llevará a cabo el corte de listón de una exhibición de trajes en la Sala Dr. Tomás Urtusástegui, ubicada en el Parque Olímpico.

Ese mismo día, a partir de las 17:00 y hasta las 23:00 horas, se realizará una callejoneada tributo sobre la Calle 9, donde los asistentes podrán disfrutar de música y un ambiente festivo en honor al cantante.

Las actividades continuarán el domingo 29 de marzo con la carrera 5K “Rigo es Amor”, programada a las 8:00 de la mañana en el Parque Olímpico Cultura y Conocimiento, fomentando la participación ciudadana en este homenaje.

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